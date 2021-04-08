Ульяновск, , 08:38 — REGNUM В Ульяновской области у двух пациентов тесты выявили так называемый британский штамм коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам встречи министра здравоохранения Виктора Мишарина с руководителями медицинских учреждений.

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В настоящее время в Ульяновской области снижается суточный прирост выявляемых случаев заражения SARS-CoV-2. По данным оперативного штаба, с 31 марта суточное число выявляемых случаев заражения коронавирусом не превышает 100, всего официально выявлено 51 566 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

«Кроме того, в регионе у двух пациентов был выявлен британский штамм коронавируса, вся необходимая медпомощь людям оказывается, также сейчас проводится работа по выявлению контактных лиц», — заявил Виктор Мишарин.

По его словам, исследования показали высокую эффективность вакцины «Спутник V», в том числе против британской модификации вируса.

По данным властей, в настоящее время в Ульяновской области развёрнуто свыше 1,6 тыс. коек для лечения пациентов с коронавирусом и подозрением на него, из них 449 свободны.

Как сообщалоИА REGNUM, на 6 апреля в России было выявлено 103 случая заражения «британской» разновидностью коронавируса.

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