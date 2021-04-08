Пхеньян, 8 апреля 2021, 08:30 — REGNUM Закрытие границ властями КНДР в рамках борьбы с пандемией коронавируса привело к усугублению проблемы недоедания среди детей. Об этом сообщает радио «Свободная Азия» со ссылкой на представителя ЮНИСЕФ в Азиатско-Тихоокеанском регионе Шима Ислам.
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Известно, что данное заявление представителя ЮНИСЕФ прозвучало после того, как Пхеньян раскритиковал доклад ООН о голодающих детях.
Как отметила представительница Детского фонда ООН, закрытие границ привело к сокращению запасов продовольствия и ухудшению питания.
Ислам также подчеркнула, что ЮНИСЕФ выступает за открытие границ с целью возвращения сотрудников фонда в КНДР и продолжения работы по оказанию помощи женщинам и детям.
Напомним, что в Пхеньяне назвали доклад ООН о якобы недоедающих в КНДР детях «наглой ложью».
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