Пхеньян, , 08:30 — REGNUM Закрытие границ властями КНДР в рамках борьбы с пандемией коронавируса привело к усугублению проблемы недоедания среди детей. Об этом сообщает радио «Свободная Азия» со ссылкой на представителя ЮНИСЕФ в Азиатско-Тихоокеанском регионе Шима Ислам.

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Известно, что данное заявление представителя ЮНИСЕФ прозвучало после того, как Пхеньян раскритиковал доклад ООН о голодающих детях.

Как отметила представительница Детского фонда ООН, закрытие границ привело к сокращению запасов продовольствия и ухудшению питания.

Ислам также подчеркнула, что ЮНИСЕФ выступает за открытие границ с целью возвращения сотрудников фонда в КНДР и продолжения работы по оказанию помощи женщинам и детям.

Напомним, что в Пхеньяне назвали доклад ООН о якобы недоедающих в КНДР детях «наглой ложью».

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