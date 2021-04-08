Ростов-на-Дону, , 08:25 — REGNUM В Ростовской области с начала года куплено 105 квартир, предназначенные для детей-сирот. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Отмечается, что полностью выполнили программу 2021 года Дубовский и Красносулинский районы. В последнем, в частности, недавно были выявлены нарушения, касающиеся качества представляемого сиротам жилья. Чиновники пообещали навести порядок в квартирах.

В 2021 году власти Ростовской области планируют обеспечить жильём 882 сироты.