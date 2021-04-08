Нур-Султан, , 08:24 — REGNUM Правительство Казахстана запросило у России дополнительные 4 млн доз субстанции для производства вакцины «Спутник V» на Карагандинском фармацевтическом комплексе. Об этом заявил министр здравоохранения республики Алексей Цой на брифинге.

По его словам, ранее стороны заключили контракт на поставку 2 млн доз субстанции. «Это то, что сейчас у нас есть, действующий подтвержденный контракт. Но мы сейчас дополнительно запросили порядка 4 млн в РФ», — сказал министр.

Он добавил, что по действующему контракту вакцина поступает в соответствии с графиком.

Напомним, массовую вакцинацию в Казахстане запустили 1 февраля 2021 года. В республике используют вакцину «Спутник V», выпущенную в Караганде.

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