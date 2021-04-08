Барнаул, , 08:24 — REGNUM Появление британского штамма коронавируса в России не предвещает ничего хорошего. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»). Комментируя заявление главы Роспотребнадзора Анны Поповой, он также пояснил:

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«Именно британский штамм коронавируса вызвал небывалой величины волну эпидемии в Великобритании в декабре — феврале, когда фиксировалась ежесуточная заболеваемость до 50−60 тысяч и смертность до 1,5−1,8 тысячи. В настоящее время мощные волны эпидемии фиксируются практически у ворот России — в Турции, Индии, Польше и на Украине, причем доминирующая роль в этом, по мнению многих экспертов, принадлежит именно британскому коронавирусу.

Доподлинно не известно, как пресловутый британский штамм, ассоциирующийся с более высокой заразностью, проявит себя в нашей стране, но риск нового подъема заболеваемости, безусловно, существует».

Как сообщало ИА REGNUM, на 6 апреля 2021 г. в России было выявлено в общей сложности 103 случая заражения «британской» разновидностью коронавируса.

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