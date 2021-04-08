Уфа, 8 апреля, 2021, 08:25 — ИА Регнум. Размер платы за посещение особо охраняемых природных территорий утвердили в Башкирии. Соответствующее постановление правительства республики опубликовано 7 апреля на официальном интернет-портале правовой информации региона.

Рамазанов Тимур Кандры-Куль

Так, цена билета в парках «Аслы-Куль» и «Кандры-Куль» составит 250 рублей на человека. За отдых в природных парках «Иремель», «Мурадымовское ущелье» и «Зилим» придется заплатить 200 рублей с человека.

Размер платы за посещение других особо охраняемых территорий утвержден в сумме 150 рублей с человека.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что «Торатау» вошел в число кандидатов на включение в сеть геопарков ЮНЕСКО.