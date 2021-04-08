Южно-Сахалинск, , 08:24 — REGNUM Проверку по факту пожара, который произошел на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) на Сахалине и при котором пострадал один из рабочих, начала прокуратура Сахалинской области. Об этом 8 апреля сообщает пресс-служба прокуратуры.

«Прокуратурой Смирныховского района организовано проведение проверки по факту произошедшего пожара на нефтеперерабатывающем заводе АО «Петросах», в результате которого пострадал один работник предприятия», — говорится в сообщении.

Также указывается, что во время данной проверки будет дана правовая оценка исполнения законодательства о пожарной и промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов, а также соблюдения установленных мер охраны труда на предприятии. По окончании проверки при наличии оснований, будут приняты меры реагирования.

«Проведение правоохранительными органами процессуальной проверки взято на контроль», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Смирныховском районе Сахалина на территории производственной базы нефтяного месторождения Окружное 65-летний работник получил термические ожоги.