Екатеринбург, , 08:34 — REGNUM Больницы Свердловской области получили первые 60 тыс. доз иммуноглобулина для профилактики клещевого энцефалита. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте информполитики.

Препарат производства областной станции переливания крови уже поступил в медучреждения. Всего в 2021 году будет произведено около 1 млн доз.

«Все заявки, поданные на приобретение препарата, будут выполнены в полном объеме», — цитирует департамент главного врача областной станции переливания крови Александра Орлова.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе уже информировали о первых случаях нападения клещей на людей.

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