Владивосток, , 08:20 — REGNUM В Приморье с начала 2021 года рыбаки выловили более 55 тонн кальмара — продукцию реализуют жителям края по социальным ценам и экспортируют в Южную Корею, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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По сравнению с прошлым годом вылов увеличился более чем в два раза — на 35 тонн.

«Рыбаки за три месяца выловили 56 тонн командорского и тихоокеанского кальмара, из них восемь тонн — компания «Примрыбфлот», — сказали в агентстве по рыболовству Приморья.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство России расширило перечень разрешенных к вылову водных биоресурсов.