Томск, , 08:18 — REGNUM В Советском районном суде Томска 8 апреля проходит заседание по делу мэра города Ивана Кляйна. В ходе заседания Кляйн объявил о том, что не признаёт вину в предъявленных ему обвинениях по всем статьям.

«Данную вину я не признаю в полном объёме. Я не вижу фактов совершения преступлений. Я постараюсь со своими защитниками доказать это», — цитирует градоначальника портал News.vtomske.ru.

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Как сообщало ИА REGNUM, Иван Кляйн обвиняется в превышении должностных полномочий и незаконном участии в предпринимательской деятельности. В ноябре 2020 года он был отстранён от должности мэра Томска на время расследования. В феврале 2021 года Кляйн перенёс операцию в томском НИИ онкологии.

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