Киото, Япония, , 08:17 — REGNUM В Японии врачи больницы при Киотском университете впервые в мире осуществили успешную пересадку лёгких от живого донора родственному пациенту с тяжёлой формой пневмонии, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом 8 апреля сообщает пресс-служба университета.

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«Ожидается, что первая в мире пересадка лёгких от живого донора станет многообещающим способом лечения пациентов с серьёзными повреждениями лёгких», — говорится в сообщении, подписанном группой японских медиков.

Операция по пересадке женщине, у которой начали отказывать оба лёгких, части лёгких её мужа и сына, длилась около 11 часов. Отмечается, что все трое в настоящее время чувствуют себя хорошо.

Как сообщало ИА REGNUM, солдат израильской армии, погибший в результате трагического инцидента на военной базе на прошлой неделе, пожертвовал свои лёгкие пациенту с коронавирусом.

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