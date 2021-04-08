Торонто, Канада, , 08:17 — REGNUM Хоккейный клуб «Торонто Мэйпл Лифз» переиграл команду «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 8 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на льду «Скотиабанк-Арены» в Торонто и закончилась в пользу хозяев со счётом 3:2.

В составе победителей голы забили Остон Мэттьюс (1-я минута), Ти Джей Броди (43-я) и Зак Хайман (51-я). У «Монреаля» заброшенные шайбы на счету оформившего в матче дубль Корри Перри (3-я и 58-я).

Российские форварды «Торонто» Илья Михеев и Александр Барабанов отдали в матче по одной результативной передаче. Российский защитник «Монреаля» Александр Романов не отметился во встрече результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Торонто», одержавший пятую подряд победу, 11 апреля сыграет с клубом «Оттава Сенаторз». «Монреаль», выигравший прошлый матч, 9 апреля встретится с командой «Виннипег Джетс».