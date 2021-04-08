Ульяновск, , 08:15 — REGNUM В Ульяновской области снижается суточное число выявляемых случаев заражения коронавирусом. Это следует из обновлённых данных управления Роспотребнадзора и оперативного штаба.

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По последней информации (на вечер 7 апреля), в Ульяновской области предварительно лабораторно подтверждено 85 случаев заражения SARS-CoV-2, под медицинским наблюдением находятся 8309 человек.

Отметим, что в Ульяновской области с 31 марта суточное число выявляемых случаев заражения коронавирусом не превышает 100. Всего с начала пандемии в регионе выявлено 51 566 случаев заражения SARS-CoV-2.

По данным ведомства, в регионе провели 799 454 лабораторных исследования на коронавирус. Тесты сдали 764 160 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в Ульяновской области планируют начать строительство нового инфекционного корпуса, новой поликлиники в районе Нижней Террасы и нового инфекционного госпиталя. Сдача объектов назначена на 2023 год.