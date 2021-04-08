Барнаул, , 08:13 — REGNUM Полученные данные о том, что треть переболевших COVID-19 страдают от нервных расстройств, говорит о грандиозном масштабе проблемы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»). Комментируя исследование, опубликованное журналом Lancet Psychiatry, он также пояснил:

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«Публикация данных исследования в столь авторитетном издании и огромная выборка не дают усомниться в его результатах. Ученые и медики давно наблюдали рост неврологических и психических расстройств у пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию.

Однако, достоверные данные по этой проблеме до сих пор отсутствовали. Описываемое же исследование дает представление о частоте встречаемости различной психической и неврологической нозологии при COVID-19, а также доказывает рост вероятности ее возникновения при тяжелом течении инфекции, в частности у пациентов реанимационных отделений.

Выводы достаточно неутешительные, они свидетельствуют о грандиозном масштабе проблемы и ее влиянии на все сферы жизни. Наиболее очевидным мероприятием, учитывая результаты исследования, является включение в программу реабилитации постковидных пациентов осмотр невролога со своевременной курацией выявленных осложнений».

Как сообщало ИА REGNUM, британские и американские ученые, исследовав 236 тысяч пациентов, пришли к выводу, что спустя шесть месяцев после заражения неврологическими или психиатрическими заболеваниями страдает каждый третий переболевший коронавирусом. Их доклад опубликован в научном журнале Lancet Psychiatry.