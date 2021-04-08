Пермь, , 08:13 — REGNUM В Перми расследуют смертельный несчастный случай, который произошел с первым заместителем председателя правления банка, сообщает 8 апреля Государственная инспекция труда в Пермском крае.

По предварительным данным, банкир скончался на рабочем месте 2 апреля. В банке создана спецкомиссия, устанавливающая все обстоятельства и причину гибели.

В трудинспекции отметили, что в рамках проверки предстоит дать оценку условиям труда на рабочем месте, включая организацию медосмотров и соблюдения требований режима труда и отдыха.

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