Уфа, 8 апреля 2021, 08:11 — REGNUM Соглашение о взаимодействии между Башкирией и Главгосэкспертизой РФ подписали глава республики Радий Хабиров и начальник этого федерального учреждения Игорь Манылов. Об этом 7 апреля сообщает пресс-служба регионального правительства.
Сообщается, что соглашение предполагает взаимодействие при экспертизе результатов инженерных изысканий, проектных документов, улучшения технической и нормативно-правовой базы в области проектирования, а также уменьшение административных барьеров при прохождении государственной экспертизы и другое.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии намерены создать ассоциацию застройщиков.