Уфа, , 08:11 — REGNUM Соглашение о взаимодействии между Башкирией и Главгосэкспертизой РФ подписали глава республики Радий Хабиров и начальник этого федерального учреждения Игорь Манылов. Об этом 7 апреля сообщает пресс-служба регионального правительства.

Сообщается, что соглашение предполагает взаимодействие при экспертизе результатов инженерных изысканий, проектных документов, улучшения технической и нормативно-правовой базы в области проектирования, а также уменьшение административных барьеров при прохождении государственной экспертизы и другое.

«Госэкспертиза — плодотворная сфера для внедрения «цифры». Здесь республика шагает вперёд. Услуги по проведению госэкспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий мы уже предоставляем в электронном виде. В рамках соглашения договорились о внедрении новых перспективных технологий. Это позволит устранить многие бюрократические барьеры», — передает слова главы Башкирии Радия Хабирова пресс-служба республиканского правительства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии намерены создать ассоциацию застройщиков.