Нур-Султан, , 08:09 — REGNUM За минувшие сутки в Казахстане выявили 2586 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 8 апреля сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

В Алма-Ате выявлено 710 случаев заражения, Нур-Султане — 578, Алма-Атинской области — 325, Карагандинской области — 160, Атырауской области — 137. Общее число выявленных случаев достигло 261 503.

По состоянию на 8 апреля выздоровели 229 538 пациентов, скончался 3171 человек. С 1 августа 2020 года зарегистрировано 51 055 случаев пневмонии коронавирусного типа.

Отметим, рост заболеваемости COVID-19 в Казахстане наблюдается с начала марта. Прирост новых случаев заражения коронавирусом в марте составил 30%.

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