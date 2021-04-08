Париж, , 08:08 — REGNUM Французский автопроизводитель Citroen представил видеотизер нового кроссовера. Видео размещено на канале Citroen World Premiere в Youtube.

В сообщении под видео сказано, что мировая премьера новой модели пройдет 12 апреля. По предварительной информации, французская компания Citroen представит преемника семейства C5.

Новинка, по предварительным данным, будет представлять из себя большой семейный кроссовер с увеличенным клиренсом и вместительным салоном.

Если судить по видеотизеру, то новинка своим экстерьером будет напоминать гибридный концепт-кар Cxperience, представленный пять лет назад.

Так, у показанного в ролике автомобиле дизайн передней части напоминает Cxperience.

Кроме того, оптика новинки также выполнена в стиле концепта.

Ожидается, что моторная линейка нового кроссовера будет почти такой же, как у Peugeot 508 и DS9.

Ранее Citroen представил новую специальную серию ситикара C1, получившую название Millenium.

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