Москва, , 08:09 — REGNUM Условие, при котором можно будет отменить режим ношения защитных масок в офисных помещениях, назвал 8 апреля заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский. Его мнение на эту тему 8 апреля приводит РИА Новости.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация и боязнь третьей волны – все новости»

По словам Покровского, самый больший риск заражения коронавирусом — в закрытых помещениях, а потому в офисах ношение защитных масок является необходимым.

Также, по мнению академика, в данный момент это особенно важно продолжать данный режим, пока не установилась достаточно теплая погода и помещения активно проветриваются.

«Важно помнить, что эпидемия вовсе не закончилась, сейчас гораздо больше случаев, чем было у нас в какой-то промежуточный летний период прошлого года. Вспышка может произойти в любом месте и в любое время», — отметил он.

Кроме того, Покровский указал, что также важно не забывать мыть руки и использовать санитайзеры.

«Офисы вообще довольно специфическое место, особенно те, которые оборудованы внутренней вентиляций, которая может тоже играть определенную роль в передаче некоторых возбудителей инфекции. Думаю, снимать маски можно будет, когда все сотрудники провакцинируются или переболеют», — добавил он, однако подчеркнул, что в данном случае окончательное решение будет зависеть от общей эпидемической ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля стало известно, что в Санкт-Петербурге было зафиксировано увеличение на 14% количества обращений к медикам пациентов с подтвержденным COVID-19, по сравнению с аналогичным днем неделю назад.