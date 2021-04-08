Москва, , 08:06 — REGNUM В начале дневной сессии 7 апреля рубль обновил многомесячные минимумы против иностранных валют. Его ослабление было вызвано эскалацией конфликта в восточной Украине и проверкой боеготовности Минобороны РФ. Курс доллара повышался до 78,05 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Ажиотаж вокруг этой ситуации создаётся зарубежной прессой. Учения в России проводятся ежегодно. В рамках учений для выполнения учебных задач военная техника перемещается в нужные регионы. Никакой паники быть недолжно.

Заявления секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева снизили напряженность на рынке. Он заявил, что Россия не планирует вмешиваться в конфликт в Украине, но следит за ситуацией. Курс доллара снизился с достигнутого максимума 78,05 до 76,96 руб.

Завершились, торги на внутреннем валютном рынке укреплением по рублю. Пара доллар/рубль снизилась на 0,37%, до 76,98 руб., евро/рубль — на 0,37%, до 91,39 руб., фунт/рубль — на 0,90%, до 105,80 руб.

Сегодня, 8 апреля, на торгах Азии нефть стоит $63 за баррель. Доллар США корректируется на Форекс. Торги на Мосбирже открылись снижением по рублевым парам. Доллар/рубль снизился на 0,19%, до 76,83 руб.

Продавцы смогли на время блокировать покупателей. Чтобы на рынке убрать нервозность участников рынка, цене нужно закрепиться ниже отметки 76,60 руб. В этом случае рынок продолжит консолидироваться в ожидании налогового периода за I квартал.

Патрушев также сказал, что конкретные меры будут приняты в зависимости от развития ситуации на Донбассе. Если ситуация ухудшиться, продажи рубля возобновятся с новой силой.

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