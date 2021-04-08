Пермь, , 08:05 — REGNUM В Перми суд вынес приговор в отношении группы подростков. Трое несовершеннолетних жителей города признаны виновными в сексуальном насилии, сообщает СУ СКР по региону.

По угловному делу проходили трое подростков. Им инкриминировали пункт «а» части 3 статьи 132 УК РФ («Иные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего»).

По данным следствия, 2 января 2020 года подростки применили сексуальное насилие в отношении своей несовершеннолетней знакомой. Суд приговорил одного злоумышленника к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. Еще двое подростков получили по три года лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии.