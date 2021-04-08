Москва, , 08:05 — REGNUM Посол Индонезии в Российской Федерации Жозе Тавареш встретился с председателем группы дружбы между парламентами Индонезии и России, сообщает посольство Индонезии в Москве.

«Государственная Дума готова поощрять сотрудничество не только между парламентом и правительством, но и связывать деловой мир двух стран», — заявил Денис Кравченко, председатель группы дружбы между парламентами Индонезии и России.

«Сотрудничество между парламентами — важный компонент двустороннего сотрудничества между Россией и Индонезией», — заявил посол Жозе Тавареш.

«Россия в настоящее время фокусирует свою политику на поощрении сотрудничества со странами Востока. Не только с традиционными партнерами, такими как Китай, но и с Индонезией», — отметил Денис Кравченко.

Стороны согласны с тем, что в настоящее время торговые и инвестиционные отношения между Индонезией и Россией все еще нуждаются в улучшении.

На встрече также обсуждались возможности дальнейшего развития сотрудничества между Индонезией и Россией, в том числе в области авиации, военной оборонной техники, ракетных и спутниковых технологий, энергетики, фармацевтики и туризма.

Напомним, последняя встреча парламента Индонезии и Государственной Думы состоялась в Москве во время визита группы двустороннего сотрудничества Совета народных представителей Индонезии в Россию в октябре 2017 года.