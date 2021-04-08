Челябинск, , 08:04 — REGNUM Губернатор Челябинской области Алексей Текслер предлагает изменить устав региона. С такой инициативой он уже обратился к депутатам Заксобрания, сообщает пресс-служба главы региона.

В частности, он предлагает внести в документ норму о том, что высшее должностное лицо субъекта РФ должно постоянно проживать в России. Ранее эта норма была закреплена на федеральном уровне в Конституции.

Инициативу депутаты рассмотрят на ближайшем заседании парламента. Как сообщало ИА REGNUM, поправки в Конституцию были одобрены гражданами России летом в ходе всероссийского опроса.