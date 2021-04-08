Ульяновск, 8 апреля 2021, 08:02 — REGNUM В Ульяновской области УФСИН закупает 20 новых фургонов. Стоимость затрат составляет 29 млн рублей. Соответствующее извещение о контракте опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
Заказчиком является ФКУ «Исправительная колония № 2 управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ульяновской области». Речь идёт о поставке белых семиместных автомобилей ГАЗ-27 057 (цельнометаллический фургон) 2021 года выпуска. В качестве дополнительной комплектации указаны противотуманные фары и подкрылки (передние, задние).
Всего закупается 20 автомобилей. Общая сумма контракта составляет 29 млн рублей, включая НДС.
Контракт заключён 7 апреля. Новые автомобили должны быть поставлены до июня 2021 года.