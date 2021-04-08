Брюссель, , 08:02 — REGNUM Вакцинацию препаратом британско-шведской фармкомпании AstraZeneca среди жителей Бельгии в возрасте менее 56 лет временно запретили бельгийские власти. Об этом 8 апреля передал телеканал RTL.

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Запрет будет действовать в течение четырех недель, однако дата его вступления в силу еще не объявлена. Ограничение связано с выявляемыми побочными реакциями после прививок указанной вакциной.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля газета Le Monde написала о том, что Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) признало, что образование тромбов является «очень редким» побочным эффектом от вакцинации препаратом AstraZeneca.

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