Петропавловск-Камчатский, , 07:58 — REGNUM На Камчатке накоплена 21 тыс. доз вакцины от коронавируса. Ожидается поставка ещё восьми тыс. доз препарата. При этом жителям края приходится ждать прививки более недели. Губернатор края Владимир Солодов пообещал полпреду президента в ДФО Юрию Трутневу в ближайшее время решить эту проблему, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.

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Для вакцинации населения отдалённых населённых пунктов на Камчатке ждут поставку препарата с другим режимом хранения.

В крае привили уже более 60% врачей и более 30% людей в возрасте старше 60 лет.

«В ближайшее время решим вопрос, чтобы камчатцам не приходилось ждать больше недели», — сказал Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия имеет все шансы неплохо заработать на медицинском туризме и экспорте вакцины от коронавируса, заявил руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.