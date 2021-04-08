Москва, , 07:58 — REGNUM Владельцами оружия в России в 2021 году числятся 3,7 млн физических лиц — это на 500 тыс. человек меньше, чем пять лет назад, заявил 7 апреля директор Федеральной службы войск национальной гвардии России Виктор Золотов.

«Сегодня в обороте находятся более 6,5 млн единиц оружия, его владельцами являются 3,7 млн физических лиц», — сказал он в интервью ТАСС.

Сокращение показателя, по словам Золотова, произошло в свете усиления требований и контроля за их исполнением. Так, в среднем за год у граждан России изымают от 180 до 200 тыс. единиц оружия, аннулируя при этом лицензию. Изъятое оружие в большинстве случаев поступает на хранение в Росгвардию и уничтожается.

Золотов отметил также, что в последние годы наблюдается устойчивая тенденция сокращения количества фактов хищения оружия, а также преступлений, совершенных с использованием похищенного оружия.

Напомним, в феврале 2020 года в Росгвардии сообщали об осуществлении контроля почти за 3,9 млн владельцами оружия и лицами, получившими разрешения на хранение, хранение и ношение оружия.

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