Челябинск, , 07:57 — REGNUM В Челябинске региональное УФАС обнаружило нарушения при проведении аукционов на ремонт дорог. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным Накануне.Ru, жалоба поступила от АО «ДСУ-5». Речь идёт о двух контрактах на общую сумму 287 млн рублей в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги».

Заказчиком в обоих случаях является горком дорожного хозяйства. По данным антимонопольного органа, нарушения касаются определения порядка оценки заявок. В частности, по показателю наличия у участника торгов производственных мощностей не указана информация об определении определения лучших условий исполнения контракта.

Должностное лицо комитета привлекут к ответственности.