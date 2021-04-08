Чебоксары, , 07:52 — REGNUM В Чувашии в рамках агитационной кампании в Госдуму и Госсовет зарегистрированным кандидатам и партиям будут безвозмездно предоставлять помещения для встреч с избирателями. Об этом говорится в указе, подписанном главой Чувашии Олегом Николаевым, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

В республике определены меры по оказанию содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов депутатов Госдумы (восьмой созыв) и Государственного совета Чувашии (седьмой созыв). Выборы пройдут 19 сентября.

Речь идёт об обязанностях со стороны органов власти всех уровней. Одно из них касается безвозмездного предоставления помещений для голосования и для проведения встреч с избирателями.

«Рекомендовать органам местного самоуправления в Чувашской Республике обеспечить предоставление на безвозмездной основе по заявке зарегистрированного кандидата, избирательного объединения, зарегистрировавшего список кандидатов, помещения, находящегося в муниципальной собственности, пригодного для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний», — говорится, в частности, в указе.

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Время встречи будут устанавливать ЦИК Чувашии и территориальные избирательные комиссии. Во встречах с избирателями могут принимать участие представители избирательного объединения, кандидаты в депутаты и их доверенные лица.

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