Лондон, , 07:51 — REGNUM Британские власти предоставили политическое убежище одному из лидеров протестов и уличных беспорядков в китайском Гонконге Натану Ло, который в настоящее время находится в розыске. Об этом сообщает газета South China Morning Post.

«После четырех месяцев процедур, встреч и бесед в органах по делам беженцев Министерство внутренних дел Великобритании проинформировало, что моя заявка на предоставление убежища одобрена», — заявил сам Ло.

Как сообщало ИА REGNUM, Натан Ло сбежал на территорию Великобритании еще в июле 2020 года. До этого он принимал участие в протестах в Гонконге как в 2019 году, так и в 2014 году. Натана Ло также в декабре 2020 года принял министр внутренних дел Великобритании Прити Пател.

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