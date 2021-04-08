Токио, , 07:59 — REGNUM Возможность приоритетно вакцинировать спортсменов — членов олимпийской и паралимпийской сборных Японии на предстоящей Олимпиаде в Токио, в настоящее время правительством не рассматривается. Об этом генеральный секретарь правительства Японии Кацунобу Като 8 апреля сообщил на регулярной пресс-конференции в Токио.

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По его словам, правительство осведомлено о сообщениях СМИ на эту тему, «но в настоящее время никакого конкретного обсуждения этого вопроса, как и соответствующих планов, нет». Также Като отметил, что правительство продолжает обсуждать с Международным олимпийским комитетом (МОК) и оргкомитетом Токийской Олимпиады меры по обеспечению безопасности участников состязаний.

Ранее агентство Kyodo сообщило о том, что японских участников Олимпиады в Токио планируется в приоритетном порядке привить от COVID-19 — обеспечить получение спортсменами обеих доз вакцины до конца июня.

Напомним, что в настоящее время в Японии идёт вакцинация медиков, которая должна завершиться в мае. С 12 апреля в стране должна стартовать прививочная компания для жителей старше 65 лет, и в мае — для остальных групп населения. Всего обе дозы вакцины от COVID-19 в стране получили порядка 130 тысяч граждан, одну дозу — около одного миллиона.

Как сообщало ИА REGNUM, проведение эстафеты олимпийского огня в префектуре Осака (Япония) отменено из-за резкого роста числа случаев заражения коронавирусом.

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