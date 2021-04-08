Вашингтон, , 07:48 — REGNUM Финансовую помощь в размере $150 млн намерены предоставить Палестине власти США. Об этом 7 апреля сообщило агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

Средства планируется перечислить через Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (UNRWA).

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что американские власти собираются оказать Палестине финансовую помощь в размере $15 млн.

1 апреля издание The Hill распространило информацию о том, что Вашингтон планирует предоставить в качестве помощи палестинкой стороне $125 млн.

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