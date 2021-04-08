Магадан, , 07:51 — REGNUM В посёлке Палатка Магаданской области появились в продаже первые местные тепличные огурцы по 650 рублей за кг. Также ждут урожая в теплицах Хасына, Стекольного и в Карамкене.

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Производители объясняют высокую цену на огурцы экологически чистой продукцией.

Первые огурцы самые дорогие, ближе к лету они уже продаются 400−450 рублей, а летом за 350 и даже 250 рублей за кг, пишет «Магаданская правда».

Как сообщало ИА REGNUM, проверку по поводу обоснованности повышения цен производителями овощей в России проведет Федеральная антимонопольная служба РФ.