Пермь, , 07:43 — REGNUM В Пермском крае планируют до 2024 года построить три транспортно-пересадочных узла (ТПУ). Проекты намерены реализовать в рамках государственно-частного партнерства. В настоящее время идет поиск инверторов, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Предполагается, что новые ТПУ повысят транспортную доступность и сделают пассажирские перевозки более удобными и комфортными. Транспортно-пересадочные узлы появятся в Мотовилихинском районе Перми («Мотовилиха»), в микрорайоне Камская долина («Спешилов») и в Краснокамске. Объем инвестиций, необходимых для реализации проектов, оценивается в 969,6 млн рублей.

Стоит отметить, что все три проекта строительства ТПУ связны с программой по созданию пермского кольцевого наземного метро. Речь идет о маршрутах электричек, связывающих районы и пригороды Перми, а также города-спутники — они пройдут как по правому, так левому берегу Камы.

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