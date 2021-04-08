Москва, , 07:43 — REGNUM Существующее налоговое бремя в России назвали достаточным примерно половина респондентов (52%), принявших участие в опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Чрезмерными налоги считают 36% опрошенных и только 1% считают недостаточным налоговое бремя.

Среди тех, кто считает налоги чрезмерными, около половины (49%) входит в возрастную группу 25−34 года. Граждане старше 60 лет относятся к налогам лояльнее, как чрезмерные их оценивают 25%.

42% респондентов в ходе опроса отметили, что платят больше налогов, чем пять лет назад. При этом только 30% сообщили, что сегодня зарабатывают больше.

«Таким образом, субъективные оценки говорят об увеличении налогового бремени на граждан», — прокомментировали результат во ВЦИОМ.

Опрос проводился 2 марта по телефону, в нём приняли участие 1,6 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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