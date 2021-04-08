Кызыл, , 07:42 — REGNUM Бывший глава Тувы Шолбан Кара-оол назвал нового руководителя региона Владислава Ховалыга «выходцем из нашей команды». По его словам, это позволит обеспечить преемственность власти в республике, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Мы вдвоём прилетели, и это о многом говорит. Преемственность наших действий остаётся. Даже по закону написано, что до формирования нового правительства (действующий состав правительства) исполняет весь круг полномочий», — отметил экс-глава.

Он напомнил, что в республике скоро ожидаются выборы руководителя, призвав в связи с этим «самые здоровые силы» объединиться вокруг Ховалыга. Сам Кара-оол обещал как можно быстрее передать дела, чтобы его преемник мог с полной отдачей начать работать.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 7 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Кара-оола по собственному желанию.

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