Барнаул, , 07:39 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 8 апреля, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 2779 человек, причём 10 из них добавили в сводку за последние сутки.

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Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (12 642 человек, +23 за последние сутки) и ОРВИ (27 464 человек, +59 за последние сутки). Тяжелобольных насчитывается 224 (-18 за последние сутки), из них 95 (за последние сутки данные не изменились) подключены к аппаратам ИВЛ.

С начала учебного года коронавирус выявлен у 2333 детей (+6 за последние сутки).

Из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (47 873 человека, +87 за последние сутки) новый вирус победили 42 952 человека (+97 за последние сутки).

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