Москва, , 07:37 — REGNUM Обслуживание пользователей из России и других странах СНГ готов продолжать напрямую через свою интернет-страницу видеосервис Zoom. Об этом заявил 7 апреля представитель американской компании Zoom Video Communications.

По его словам, речь идет как о частных клиентах, так и об общественных организациях. Вместе с тем его словам, в настоящее время компания занимается выработкой нового подхода в РФ и странах СНГ.

«Zoom по-прежнему привержена обслуживанию клиентов на российском рынке и в СНГ. Пока мы находимся в процессе выработки подхода в этом регионе, нынешние и новые пользователи как в частном, так и в общественном секторе могут рассчитывать на получение доступа к аккаунтам в Zoom напрямую через наш сайт», — сказал представитель сервиса, слова которого цитирует ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля «Коммерсант», со ссылкой на письмо фирмы «РайтКонф», которая является дистрибьютором Zoom, распространил информацию о том, что компания Zoom Video Communications запретила доступ к своему видеосервису для государственных учреждений и госкомпаний из России и стран СНГ. При этом в «РайтКонф» заверили, что обслуживание по действующим контрактам продолжится.

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