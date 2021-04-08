Чебоксары, , 07:37 — REGNUM В Чувашии для проведения федеральных и республиканских парламентских выборов планируют определить резервные пункты для голосования. Об этом говорится в указе, подписанном главой Чувашии Олегом Николаевым, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

В указе определены меры по оказанию содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения 19 сентября выборов депутатов Госдумы (восьмой созыв) и Государственного совета Чувашии (седьмой созыв).

Читайте также: В Чувашии начали подготовку к парламентским выборам

Значительная часть ответственности возложена на органы власти в части предоставления и оборудования помещений для проведения голосования и хранения избирательных документов. В частности, органам муниципальной власти рекомендовано предоставить и обеспечить оборудование избирательных участков «специальными приспособлениями, позволяющими инвалидам, иным маломобильным группам населения в полном объеме реализовать их избирательные права».

Также местным властям рекомендовано совместно с ЦИК Чувашии предусмотреть «наличие резервных пунктов для голосования с целью организации непрерывности процесса проведения выборов в случаях невозможности работы избирательных комиссий в имеющихся помещениях».

Отдельным пунктом идёт транспортный вопрос: органам местного самоуправления рекомендовано «обеспечить оптимальное функционирование общественного транспорта с целью прибытия избирателей к помещениям для голосования».

Читайте также: Масштабная оптимизация избирательных участков идёт в Чувашии

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2021 года на сессии Госсовета заместитель министра внутренних дел по Чувашии Сергей Белоконь поднял вопрос сокращения количества избирательных участков — на тот момент заявлялось, что «приняты решения об оптимизации 52 участковых избирательных комиссий». Было отмечено, что они расположены в сельской местности и не соответствуют «требованиям инженерно-технической укреплённости объектов, обеспечения безопасности граждан».

Читайте ранее в этом сюжете: Для охраны избирательных участков в Чувашии могут привлечь частников