Санкт-Петербург, , 07:36 — REGNUM Комитет по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга подвёл итоги тендера по выбору организатора военно-патриотических сборов молодёжи, которые обойдутся бюджету города почти в 22 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

При начальной цене тендера 22,13 млн рублей контракт заключен на 21,925 млн рублей. В условиях соглашения уточняется, что цель проведения мероприятия — «совершенствование системы патриотического воспитания, обеспечивающей формирование у молодых граждан Российской Федерации прочных основ патриотического сознания, здорового образа жизни, чувства верности долгу по защите своего Отечества, а также содействие становлению активной гражданской позиции, понимания силы и устойчивости России».

Сборы для молодёжи от 14 до 18 лет будут проходить на территории всесезонного учебно-спортивного палаточного комплекса общей площадью не менее 3,5 га в Кронштадте. За одну смену он сможет принять до 108 человек. Организатор обязан обеспечить досуг обитателей, а также соблюдение ограничений, связанных с коронавирусом.

Всего до 30 сентября 2021 года планируется провести шесть сборов общей продолжительностью 72 дня из расчета 12 дней каждый.

Исполнителем многомиллионного контракта стало ООО «Лагерь настоящих героев» из Москвы. Фирма учреждена в ноябре 2017 года и уже успела стать поставщиком в 15 госконтрактах на общую сумму более 17,6 млн рублей. Владелец и директор компании по предоставлению мест для краткосрочного проживания — Елизавета Можаева.

В 2020 году Можаева также учредила АНО «Центр военно-патриотического воспитания «Преодолей себя». Помимо этого, ею в 2019 году в Чувашии получен статус ИП с основным видом деятельности — услуги в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита и налоговому консультированию.