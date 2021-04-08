Тюмень, , 07:33 — REGNUM В Тюмени очередной раз перенесена дата продажи активов Антипинского нефтеперерабатывающего завода. Торги перенесены на 16 апреля, сообщается на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Торги должны были состояться 12 апреля. но снова были перенесены.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Антипинский НПЗ был признан банкротом 30 декабря 2019 года. На предприятии введена процедура конкурсного производства до 30 июня 2021 года. Начальная стоимость имущества предприятия-банкрота — свыше 110 млрд рублей. Продаётся оборудование, здания, оргтехника, земельные участки, а также 100% уставного капитала компании «Новый поток» — более шести тысяч позиций.

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