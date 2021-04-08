Магадан, , 07:35 — REGNUM Зампредседателя Магаданской областной думы Игорь Донцов прокомментировал ситуацию, развернувшуюся вокруг спорного приказа Росрыболовства, который существенно сокращает число представителей коренных малочисленных народов севера, имеющих право на вылов лосося по лимиту. По мнению депутата, а также руководства региона, это решение неверно, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе думы Колымы.

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Согласно приказу Росрыболовства, коренные жители из числа КМНС не смогут получить разрешения на вылов, если они прописаны в Магадане, поселках Уптар и Сокол.

«Вылов красной рыбы коренными малочисленными народами Севера по лимитным картам — это очень деликатный вопрос, поэтому решить его в правильном ключе и с учетом всех интересов возможно только на региональном уровне», — сказал депутат.

Он добавил, что непонятно, какой логикой руководствовались в Росрыболовстве, когда принимали такое решение.

«Чиновники выбрали неверную позицию. Вообще организация распределения лимитов — очень проблемный вопрос с долгой историей. Правила часто меняются. У многих представителей КМНС вообще нет возможности воспользоваться этим правом. Поэтому, например, у нас в Омсукчане организации КМНС с транспортировкой и хранением уловов активно помогают рыбопромышленники. Я, как депутат, не первый год оказываю помощь рыбакам от организации КМНС из Эвенска солью, продуктами, рыболовными снастями. При этом, считаю, что точно таким же правом рыбачить следует наделить и тех колымчан, которые родились на территории Магаданской области, не являются представителями коренных народов, но проживают в отдаленных и труднодоступных селах», — выразил мнение Игорь Донцов.

По словам депутата, ситуация, когда соседи по селу обладают разными правами на вылов рыбы из-за своей национальности, — абсурдна.

«Чиновники, принимающие такие решения должны также понимать, что есть еще серьезные проблемы с регулярными поставками в такие населенные пункты продуктов питания. И рыбная ловля там — это не вид отдыха на природе, а обеспечение своей семьи», — резюмировал Донцов.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Ямала предложили Федеральному агентству по рыболовству отменить заявки на вылов рыбы для представителей коренных малочисленных народов севера, включённых в федеральный реестр.