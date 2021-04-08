Подгорица, , 07:35 — REGNUM Партия «Албанская альтернатива», чей председатель Ник Джелошай является главой округа Тузи, на пресс-конференции 7 апреля заявил, что им следует стать частью Албании и Косово, потому что правительство Черногории, по их словам, стремится к экономической деградации коренных албанских поселений. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Aktuelno.

«Правительство Дритана Абазовича в проекте бюджета на 2021 год не планировала ни цента инвестиций в муниципалитет Тузи, хотя они нам полагаются по закону», — отметил Джелошай.

Он также подчеркнул, что правительство не выполняет обязательства, предусмотренные законом для муниципалитета Тузи, как это происходит с другими муниципалитетами Черногории.

«После посещения муниципалитета Тузи и многочисленных обещаний, господин Абазович, Вам должно быть стыдно за ваши (без)действия! Вы продолжили почти такую же практику в Улцине, а также в других муниципалитетах, где живут албанцы», — указал Джелошай.