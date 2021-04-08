Оренбург, , 07:23 — REGNUM В Оренбурге местная жительница судилась с двумя братьями, которые после смерти матери заявили права на наследство, однако не участвовали финансово в организации похорон, сообщает пресс-служба Ленинского районного суда города.

Женщина пожала иск с требованием о взыскании расходов на достойные похороны. Она указала, что все наследники обратились к нотариусу с заявлением о принятии наследства, которое в денежном эквиваленте составило около 250 тыс. рублей на каждого.

Со дня смерти матери истец оплатила задолженность за коммунальные платежи в наследном доме в размере 4540 рублей. Расходы на похороны составили 68 960 рублей, еще 16 520 рублей было потрачено на установку памятника. Женщина предоставила суду в подтверждение своих слов документы. Истцы финансовой помощи не оказывали.

Суд удовлетворил иск частично. Он вычел из заявленной взыскиваемой суммы социальное пособие на погребение, выплаченное истцу. С братьев взысканы расходы на достойные похороны — 57 538 рублей, расходы за коммунальные услуги — 3027 рублей, расходы на составление искового заявления — 5000 рублей и расходы на оплату госпошлины — 2145 рублей. Решение суда не вступило в законную силу.