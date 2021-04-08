Сеул, , 07:21 — REGNUM Власти Южной Кореи приостановили вакцинацию населения страны против коронавирусной инфекции британским препаратом AstraZeneca из-за сообщений о случаях тромбоза у привившихся, сообщает агентство Рёнхап.

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Отмечается, что будет приостановлена как программа по вакцинации лиц старше 60 лет, так и работников сферы образования. Поводом для беспокойства властей послужили сообщения о случаях образования тромбов у привившихся вакциной AstraZeneca, которые приводили к летальным исходам.

«Мы решили поставить безопасности людей, прививающихся против COVID-19, превыше всего», — добавил глава южнокорейского центра по контролю и профилактике заболеваний.

Пока в самой Южной Корее подтвердили три случая смерти от тромбоза, вызванного вакциной AstraZeneca.