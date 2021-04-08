Кемерово, , 07:18 — REGNUM В Кемеровской области за минувшие сутки зарегистрировано три новых летальных случая среди пациентов с COVID-19. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, скончались двое мужчин 1931 и 1948 года рождения, а также женщина 1939 года.

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У пациентов на фоне заражения коронавирусом развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. У мужчин также выявлена патология сердечно-сосудистой системы и центральной нервной системы. Жительница Новокузнецка также страдала сахарным диабетом.

Таким образом, за весь период пандемии в регионе скончались 628 пациентов с коронавирусом.