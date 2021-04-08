Чебоксары, , 07:14 — REGNUM В Чувашии муниципальные органы власти смогут привлечь частные охранные организации для обеспечения общественной безопасности и охране помещений избирательных комиссий. Соответствующий указ подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Данным указом определены меры по оказанию содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения 19 сентября выборов депутатов Госдумы восьмого созыва и выборов депутатов Государственного совета Чувашии седьмого созыва.

Большая часть обязанностей возложена на муниципальные органы власти. В частности, они должны будут предоставить избирательным комиссиям транспортные средства, техническое оборудование, помещения для проведения голосования и хранения избирательной документации.

Также они обязаны обеспечить охрану общественного порядка и охрану помещений для голосования и избирательной документации.

«Привлекать при необходимости в соответствии с законодательством Российской Федерации работников частных охранных организаций к участию в охране общественного порядка, а также к охране помещений избирательных комиссий, избирательных документов при их перевозке, при проведении голосования вне помещения для голосования», — говорится в указе.

Напомним, обеспечивать безопасность общественного порядка и охрану помещений для голосования также будут МВД по Чувашии и управление Росгвардии.

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