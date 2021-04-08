Москва, , 07:12 — REGNUM Провоцирование Украиной новой активной фазы боевых действий в Донбассе может привести к тому, что Россия на полном серьезе вмешается в конфликт, заявил кинорежиссер Карен Шахназаров в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Украинская армия будет разгромлена очень быстро, будет взят Киев. Никакой партизанской войны не будет, потому что Украина — не Афганистан, и украинцы — не афганцы, никогда ими не были и не будут. Более того, большая часть украинского населения еще и поддержит это дело», — завил Шахназаров.

По его словам, если все пойдет по указанному сценарию, то отношение Запада к России может коренным образом измениться, при чем в сторону налаживания диалога и снятия санкций. Потому что речь идет о кардинальной иной геополитической ситуации и движения России в сторону формирования аналога СССР.

«На пой взгляд, руководство Российской Федерации уловило уже этот момент. Потому что то, что я вижу, эти маневры очевидные по переброске войск… это все нагнетает эту напряженность…», — продолжил эксперт, добавив, что SWIFT в России из-за этого не отключат, потому что Запад понимает если загнать Россию в тупик, то ситуация с захватом Украины возможна.

Он также отметил, что больше всего Запад боится, что на Украине возникнет серьезный прецедент, который вынудит Россию серьезным образом вмешаться. При этом, Россия на Мариуполе останавливаться не будет, уверен Шахназаров.