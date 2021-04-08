Москва, 8 апреля 2021, 07:12 — REGNUM Провоцирование Украиной новой активной фазы боевых действий в Донбассе может привести к тому, что Россия на полном серьезе вмешается в конфликт, заявил кинорежиссер Карен Шахназаров в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
По его словам, если все пойдет по указанному сценарию, то отношение Запада к России может коренным образом измениться, при чем в сторону налаживания диалога и снятия санкций. Потому что речь идет о кардинальной иной геополитической ситуации и движения России в сторону формирования аналога СССР.
Он также отметил, что больше всего Запад боится, что на Украине возникнет серьезный прецедент, который вынудит Россию серьезным образом вмешаться. При этом, Россия на Мариуполе останавливаться не будет, уверен Шахназаров.