Тобольск, Тюменская область, 8 апреля, 2021, 07:11 — ИА Регнум. В тюменском городе Тобольске восстановят старинный Аптекарский сад. Об этом сообщил на своих страницах в социальных сетях губернатор Тюменской области Александр Моор.

Vk.com/aleksandr__moor Проект обновлённого Аптекарского сада

Аптекарскому саду 200 лет. Своё название он получил из-за растущих на его территории лекарственных растений. Эта особенность сада будет восстановлена и отражена в проектной документации, которая прошла госэкспертизу, сообщил глава региона.

«В саду появятся современные детские игровые комплексы, зона для занятия спортом, место для выгула собак. В результате реконструкции на территории будет восстановлен пруд», — сообщил Александр Моор.

Губернатор Тюменской области отметил, что Тобольск последовательно развивается как туристический центр. Обновилась Базарная площадь в Нижнем посаде. Теперь очередь Аптекарского сада.

«Опыт Тюмени показывает: такие площадки, как экопарк «Затюменский» и Гилёвская роща, не просто преображают городское пространство, они наполняют его новым смыслом. Убеждён, что в Аптекарском саду будет интересно жителям, туристам и гостям Тобольска!» — подытожил тюменский губернатор.