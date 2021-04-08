Горно-Алтайск, , 07:08 — REGNUM В Республике Алтай за прошедшие сутки выявили семь новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число подтверждённых случаев за весь период пандемии достигло 16 727.

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К настоящему времени от COVID-19 выздоровели 16 381 человек, в том числе 15 за последние сутки. Зарегистрирован также один новый летальный случай среди пациентов с коронавирусом.

«В марте скончалась 86-летняя жительница Горно-Алтайска. По заключению патологоанатомов, смерть наступила в результате коронавирусной инфекции, двухсторонней пневмонии и других форм тяжёлых сопутствующих заболеваний», — отметили в штабе.

Таким образом, всего в республике жертвами COVID-19 стали 223 человека.